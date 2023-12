Como una Miss: Amanda Dudamel utilizará sus mejores herramientas en La Vuelta al Mundo en 80 Risas

Amanda Dudamel aterriza en Colombia para debutar en la televisión de nuestro país al ser parte de La Vuelta al Mundo en 80 Risas , en donde estará acompañada por Boyacoman y se dejará deleitar por cada una de sus ocurrencias.

Miss Venezuela 2021 buscará ganarse el corazón del territorio cafetero, tal y como lo hizo su padre Rafael Dudamel, motivo por el cual ella se siente muy cercana a nosotros, pues considera esta como su segunda casa.

Con respecto a los motivos que la llevaron a adentrarse en la aventura de La Vuelta al Mundo en 80 Risas, Amanda Dudamel recalca que: "me emociona mucho porque es la primera vez que voy a viajar en un grupo de este estilo y de paso con un comediante, pero es que realmente todos son un bochinche andante, son para morirse de la risa. Así que yo estoy segura de que eso se va a ver reflejado en cada lugar que visitemos".

A su vez, confiesa las expectativas que tiene con respecto al lanzamiento de este programa que tanto ha cautivado a los colombianos: "me encantó desde que me lo presentaron porque me parece muy hermoso cómo acá en Colombia involucran la comedia en todo". Asimismo, es una muestra de las diferencias culturales que hay entre nuestro país y su natal Venezuela.

"A mí que me encanta viajar, hacer turismo y conocer culturas, ¿qué mejor manera de seguir aprendiendo y recorriendo el mundo que a través de la comedia?", añadió Amanda Dudamel, quien se muestra bastante feliz de ser parte de La Vuelta al Mundo en 80 Risas.

En cuanto a lo que los colombianos van a ver de ella luego de haber sido una virreina universal, Miss Venezuela 2021 comenta que: "van a conocer la faceta más real, natural y cercana que se pueda porque nos van a estar grabando de inicio a fin y yo creo que eso es lo que más me ha gustado de este proyecto, que se va a tratar de revelarle a la gente cómo recorremos el mundo con un elenco maravilloso, pero sobre todo mostrándonos en nuestra naturalidad".

Si de herramientas de una soberana se trata, Amanda Dudamel tiene claro que usará todas para poder llevar a cabo esta maravillosa experiencia: "armando la maleta empecé a aplicarlas y estoy segura que todo el tema de los arreglos, la rapidez y la puntualidad me va a servir para todos estos viajes".