Juan Diego Vanegas confiesa qué lo más difícil de viajar en La Vuelta al Mundo en 80 Risas

Muy pronto, en las noches de Caracol Televisión, Juan Diego Vanegas volverá a sorprender a los colombianos con todas las aventuras y retos que estará dispuesto a aceptar durante una nueva temporada de La Vuelta al Mundo en 80 Risas , en la cual Piroberta será su fiel compañía.

El chef de Día a Día está lleno de expectativas por lo que pueda ocurrir al recorrer diversos destinos, ya que su receta perfecta estará compuesta por el humor y sus tips para probar los mejores platos de estos lugares del mundo, con los cuales quieren invitar a los colombianos a que se animen a conocer estos cautivantes lugares.

"La vez pasada estuvimos en muchos sitios comiendo alimentos extraños, pero en este recorrido la cosa fue distinta, pues hicimos varios deportes extremos y probamos platos tradicionales", recalca Juan Diego Vanegas, quien quiere que los televidentes conozcan otra de sus facetas.

Con respecto a los recuerdos que se lleva de cada país, el chef menciona que le gustan los stickers, pero exalta que valora mucho más el comprar diversos ingredientes: "irme a las plazas de mercado, conseguir elementos locales y traérmelos para Colombia".

Juan Diego Vanegas también confiesa aquello que llevará en su maleta para esta nueva Vuelta al Mundo en 80 Risas: "no necesito mucho más que la visa, ropa cómoda y una buena compañía como lo es 'Piro'". De esta forma, el chef da una muestra de que para él lo más importante son las experiencias y el disfrutar al lado de las personas que lo acompañan durante sus travesías.

Si de retos se trata, este miembro del cómico programa de Caracol Televisión nos expresa que: "es muy difícil el cambio de horarios y no tener una camita que sea la de siempre, sino estar rotando de destinos". Y es que no es para nada sencillo cambiar la rutina y las comodidades del hogar de un día para otro, no obstante, su espíritu aventurero ha hecho que esto no sea un obstáculo para adentrarse en esta maravillosa experiencia en la que el humor nunca falta.

Para finalizar, como parte de una invitación para que los colombianos no se pierdan La Vuelta al Mundo en 80 Risas, Juan Diego Vanegas les manda un importante mensaje a los colombianos: "viajen, aprovechen, gástense su plata viajando por favor".