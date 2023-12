Laura Tobón vuelve a enfrentarse a su mayor miedo en La Vuelta al Mundo en 80 Risas, ¿de qué trata?

Si de emotividad se trata, Laura Tobón regresa a La Vuelta al Mundo en 80 Risas recargada de sentimientos y sin temor a expresarlos a medida que los va sintiendo, pues quiere que ahora los televidentes la conozcan en su nueva faceta como madre y celebren a su lado su regreso a la televisión colombiana, de la cual estuvo apartada alrededor de dos años, ya que se encontraba enfocada en su hijo Lucca.

La presentadora estaba llena de expectativas por quien sería su compañero en este viaje lleno de aventura y nuevas experiencias, por lo que no puede negar su felicidad de haber estado de la mano con Suso, el paspi .

Con respecto a lo que representa para ella el participar en La Vuelta al Mundo en 80 Risas, Laura Tobón comenta que: "vuelvo después de casi de dos años de no estar al aire porque estaba teniendo a mi hijo". Dejando en claro que esto cumplirá su anhelo de hacerlo por todo lo alto.

Aceptando que volver a trabajar no ha sido tarea fácil, pues le cuesta separarse de su pequeño, la presentadora revela: "mi gran motivación fue mi familia. Me acuerdo que me llamaron de Caracol Televisión y lo primero que hice fue contarle a mi esposo. Él fue el primero en decirme: 've, hazlo, cumple tus sueños y metas, yo me quedo con Lucca mientras tanto'".

Asimismo, Laura Tobón hace énfasis en que: "estaba super nerviosa porque era un viaje largo, no muy lejos, pero sí uno en el que tenía que dejar a mi bebé y a mi esposo después de dos años". Por otra parte, confiesa que le pidió a Dios que le tocara con un buen compañero: "cumplió más de lo que esperaba, volver de verdad que me hace muy feliz".

En cuanto a lo que quiere que los televidentes conozcan de ella, la presentadora, quien hará parte de La Voz Kids en 2024, recalca que: "ahora, los colombianos tienen que vivir esta faceta mía como mamá porque llego más sensible y llorona que nunca, pero un poquito más madura y humana".

Para nadie es un secreto que para Laura Tobón el integrar a los viajeros de La Vuelta al Mundo en 80 Risas no es sencillo, dado que para poder recorrer todos estos destinos debe enfrentarse a su mayor miedo: "la verdad, esta fobia por los aviones no se me ha quitado, es más, creo que se empeoró desde que soy mamá. Es un proceso, siento que lo voy a lograr manejar en algún punto, pero por ahora sigue grave".