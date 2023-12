Conoce los caprichos de Don Jediondo cuando viaja, ¿te le medirías a recorrer el mundo con él?

La Vuelta al Mundo en 80 Risas llegó para divertir a los colombianos durante cada uno de sus capítulos. En esta ocasión, seis parejas recorrerán el mundo, conociendo culturas, disfrutando de la historia y los paisajes.

Entre los humoristas que llaman la atención en la producción está Don Jediondo , quien además es uno de los más reconocidos del país, pues ha trabajado en este tema durante muchos años. Por eso, en Caracoltv.com hablamos con él en exclusiva.

En esta temporada su pareja es Carolina Cruz y los dos han explorado facetas que nunca habían mostrado de manera pública. Además, confesó cuáles son los caprichos que sí o sí debe cumplir cuando sale de viaje.

Pedro González, nombre de pila del comediante, aseguró que lo primero que deben saber las personas es que nunca puede viajar sin su bordón y en varias ocasiones ha tenido problemas en los aeropuertos por llevarlo, especialmente en los internacionales.

“Piensan que uno con esto le va a pegar al piloto, pero qué va, yo no mato una mosca”, comentó entre risas durante la entrevista. Asimismo, confirmó algo que sus mayores fanáticos ya sabían y es que nunca puede dejar atrás su peluche y su gallo.

Lo mismo sucede con la ruana, uno de los elementos más icónicos de su personaje: “no importa el calor que haga en cualquier país, yo siempre la llevo junto al sombrero”.

Un dato curioso es que a Don Jediondo le encanta dormir del lado izquierdo de la cama y no puede conciliar el sueño si no está ubicado allí, sin embargo, este no es el único requerimiento que tiene para poder descansar: “Me gusta que la habitación esté totalmente oscura para poder soslayarse, es decir descansar”, confesó.

Pese a que le gustaría poder dormir en los aviones, especialmente en los vuelos largos, pero es algo que nunca ha podido conseguir; de hecho, tampoco puede descansar en los carros: “no duermo porque pienso que tengo que estar diciéndole al piloto mire, pilas, no se vaya a dormir, habría sido hasta buen piloto, pero no me gusta”.