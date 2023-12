Piroberta revela sus mejores tips para conquistar durante un viaje, ¿los usa con Juan Diego Vanegas?

En esta Vuelta al Mundo en 80 Risas , Piroberta ha demostrado que sigue siendo una dupla perfecta con Juan Diego Vanegas , pues no solo se complementan de la mejor manera, sino que su tipo de humor hace que los colombianos no puedan evitar las carcajadas en cada uno de los destinos que visitan, en especial porque juegan a ser un poco tóxicos y celosos entre sí.

Nadie tiene duda de que el chef es el ideal para estar al lado de este particular personaje, dado que permiten que todos sus sentimientos y pensamientos se den a flor de piel, es por ello que el coqueteo o los piropos son detalles que los caracterizan, aunque no todos sean correspondidos.

Lee también: Amanda Dudamel responde qué tanto conoce de Colombia a través de un test: revela sus favoritos

Y es que en estos capítulos de La Vuelta al Mundo en 80 Risas ya hemos visto cómo Piroberta no puede ocultar sus celos cuando siente que Juan Diego Vanegas se acerca a otras personas o cuando él demuestra su cariño por amigas que se ha encontrado durante este cautivante viaje.

Pues es que a pesar de que el chef le preparó un plato especial a su compañera, ella no pudo dejar pasar por alto que él estaba muy feliz cuando su supuesta suegra le regaló un libro autografiado o cuando subió a la catedral de la plaza del Duomo, puesto que consideró que quería seguir el recorrido solo, aunque el motivo se le hubiese salido de las manos.

Te puede interesar: Como una Miss: Amanda Dudamel utilizará sus mejores herramientas en La Vuelta al Mundo en 80 Risas

Publicidad

No obstante, Piroberta considera que está viviendo una segunda luna de miel con Juan Diego Vanegas y está que no se cambia por nadie, puesto que esto le da la oportunidad de observar y compartir diversas experiencias al lado de su "bebesote". Es por ello que quiere dar unos consejos para todos aquellos que quieran conquistar a alguien durante un viaje.

Conoce más: Carolina Cruz da tres recomendaciones que no fallan para tener un viaje relajante

¿Qué tips da Piroberta para conquistar?

El idioma no debe ser impedimento : "usted con señas o no más picando el ojo ya puede entrar en conversación con otra persona".

: ¡Sé tú mismo! , no es necesario inventar que somos o tenemos algo diferente a nuestra realidad, puesto que no es sincero; quien de verdad te quiera lo hará por quien eres.

, no es necesario inventar que somos o tenemos algo diferente a nuestra realidad, puesto que no es sincero; quien de verdad te quiera lo hará por quien eres. Hazte la o el difícil: "es la que me ha funcionado con Juan Diego Vanegas y vea, aquí lo tengo comiendo de mi mano".

No te pierdas La Vuelta al Mundo en 80 Risas en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos a través de Caracol Play .

La nueva temporada de La Vuelta al Mundo en 80 Risas viene cargada de emociones, risas, carcajadas, llantos, nuevos pasajeros, destinos increíbles y mucho más. ¡En este viaje pasó de todo!