La Danza de los Millones
Jugadora de Selección Colombia se casó
Silvestre Dangond suspendió concierto
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Capítulo 9 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: propuesta de matrimonio, lágrimas, risas y más - CaracolTV

La Vuelta al Mundo en 80 Risas - Capítulo 9: propuesta de matrimonio, lágrimas, risas y más
Capítulo 9 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: propuesta de matrimonio, lágrimas, risas y más

En este capítulo, mostraron los mejores momentos de lo que va La Vuelta al Mundo en 80 Risas. Además, entregaron premios por los diferentes sucesos ocurridos durante cada episodio.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Thumbnail
1:08:26
Capítulo 8
lugares religiosos, a oscuras, de mucho frío y más
Thumbnail
1:11:14
Capítulo 7
Carolina Cruz salva a los pasajeros al pilotear el avión
Thumbnail
1:06:47
Capítulo 6
platos exquisitos y mucha historia por descubrir 
Capítulo 5
comida exótica, bailes y deportes en cada viaje
Capítulo 4 La Vuelta al Mundo en 80 Risas
1:06:31
Capítulo 4
llegó la hora de probar insectos en China
CAP 3 VUELTAAAA.png
1:06:05
Capítulo 3
un humorista vomita a una presentadora
Thumbnail
1:04:13
Capítulo 9
propuesta de matrimonio, lágrimas, risas y más