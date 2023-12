A Laura Tobón se le marca el mapa y se monta en teleférico: ¿se convierte en la nueva Doña Gloria?

En medio de su viaje por Bolivia, Laura Tobón y Suso el paspi visitan el barrio Chualluma, ubicado en La Paz, en donde el color, los grafitis y las empinadas calles son protagonistas, por lo cual no podían dejar por fuera esta visita en La Vuelta al Mundo en 80 Risas .

Todo este llamativo, pero desgastante recorrido causa que a la presentadora se le marque "un mapa" debajo de su axila, por lo cual no dudan en tomar el teleférico, no sin que antes el humorista proponga que sigan a la chucha y cause la "risa de marrano" de su compañera, demostrando que el cansancio no es excusa para dejar de lado la diversión.

Durante su tiempo en las alturas, Suso el paspi intenta que Laura Tobón sea la nueva 'Doña Gloria', ya que ella le teme a esto, y se esfuerza para desestabilizarla con el objetivo de que diga alguna grosería o frase con la cual se pueda burlar de ella, algo que termina consiguiendo, al punto de que la imita y traduce lo que va comentando.

Todo parece demostrar que esta aventura en La Paz, Bolivia, solo era para ver cómo reaccionaba la presentadora durante este recorrido, al punto de que el humorista se sincera al decir que para él esta nota debía llamarse: "¿cómo montar en teleférico con un cerdo?", puesto que ella no para de reír.

