Santiago Rodríguez

Es comediante, presentador y actor, recordado por protagonizar la serie de televisión 'Casados con hijos' del Canal Caracol, producción que le abrió las puertas al mundo del entretenimiento. Se graduó como periodista de la Universidad Externado de Colombia, fue reportero y cronista de El País de Cali y el periódico El Tiempo. Así mismo, ha tenido columnas de opinión en medios como Caracol Radio, Revista Aló y Blu Radio.

"Por nuestra manera de divertirnos. Es imposible que no nos reconozcan con lo felices que somos con cosas simples. Entre otras cosas, nuevamente acompañaré a estos personajes y no solo los guiaré, sino que también mi plan es divertirme, porque con ellos es demasiado difícil no reírse. Esta nueva temporada va a estar muy chévere porque al haber nuevas parejas, también hay nuevos destinos y por ende, nuevas culturas, nuevas comidas, nuevas experiencias, etc.", afirma este presentador.