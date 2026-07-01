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Cuervo queda tendido en el piso en práctica de lucha libre y Carolina Soto pide ayuda por él - CaracolTV

La pareja viaja hasta Guadalajara, México, para conocer más sobre la lucha libre. El humorista acepta el reto de medir fuerzas junto a un experto y, tras subestimar a su adversario, termina rindiéndose.

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Cuervo queda tendido en el piso en práctica de lucha libre y Carolina Soto pide ayuda por él

La pareja viaja hasta Guadalajara, México, para conocer más sobre la lucha libre. El humorista acepta el reto de medir fuerzas junto a un experto y, tras subestimar a su adversario, termina rindiéndose.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 1 de jul, 2026
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