Cuervo queda tendido en el piso en práctica de lucha libre y Carolina Soto pide ayuda por él - CaracolTV
La pareja viaja hasta Guadalajara, México, para conocer más sobre la lucha libre. El humorista acepta el reto de medir fuerzas junto a un experto y, tras subestimar a su adversario, termina rindiéndose.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
Cuervo queda tendido en el piso en práctica de lucha libre y Carolina Soto pide ayuda por él
La pareja viaja hasta Guadalajara, México, para conocer más sobre la lucha libre. El humorista acepta el reto de medir fuerzas junto a un experto y, tras subestimar a su adversario, termina rindiéndose.