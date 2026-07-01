Sofía se le mide a ser modelo fisicoculturista y Juan Pablo la ayuda a lograr su sueño - CaracolTV
La pareja viaja hasta Los Ángeles, Estados Unidos, donde visitan Gold’s Gym, un importante gimnasio de la ciudad para conocer cómo es la preparación de estos deportistas para diferentes competencias internacionales.
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Sofía se le mide a ser modelo fisicoculturista y Juan Pablo la ayuda a lograr su sueño
La pareja viaja hasta Los Ángeles, Estados Unidos, donde visitan Gold’s Gym, un importante gimnasio de la ciudad para conocer cómo es la preparación de estos deportistas para diferentes competencias internacionales.