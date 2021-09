Entrenadores de La Voz Senior se le midieron a bailar al ritmo de la música carrilera

Las noches de Audiciones a Ciegas de La Voz Senior están más emocionantes que nunca gracias a las historias, derroche de talento y variedad de géneros musicales que traen los participantes que pisan el diamante.

Esta vez, la fiesta estuvo a cargo de Rosaura y María del Socorro un dúo musical que interpretando la canción ‘Dos pasajes’ puso a bailar a los entrenadores al ritmo de la música carrilera.

Pese a que las participantes de 72 y 60 años no lograron que los entrenadores giraran sus sillas, mantuvieron su alegría y energía intacta por lo que aprovecharon para invitar a los tres coaches al escenario para que bailaran con ellas y demostrar así que para cumplir los sueño no hay edad.

Natalia, Jesús y Cepeda sin pensarlo dos veces se acercaron a las participantes para demostrar sus mejores pasos en este ritmo popular colombiano.

Una de las más emocionadas fue Natalia, quien no dudó en destacar el gran parecido de la música carrilera con la norteña mexicana, a lo que Cepeda siguió aclarando que esta era la versión colombiana.

Publicidad

La entrenadora española dio su retroalimentación a las participantes señalando que no había girado su silla porque en momentos no las sintió coordinadas con el ritmo y compas de la canción, no obstante, destacó la gran energía y actitud del dúo con el que lograron contagiar al público en medio de su show.

“Están divinas, tienen una actitud increíble, espero se hayan divertido mucho en esta experiencia en La Voz Senior, muchas gracias por venir, si Dios quiere las vemos plaño que viene” finalizó Jiménez.

No cabe duda de que, además de escoger las mejores voces para sus equipos, los entrenadores muchas veces deben asumir distintos retos propuestos por los participantes como el de atreverse a bailar en público, lo que hace más amena y divertida la competencia.