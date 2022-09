Wilfredo demuestra todo su talento y capacidad vocal, pero un entrenador es bloqueado

Más conocido como Willy por sus familiares y amigos, este participante sorprende durante las Audiciones a Ciegas frente a Cepeda, Kany y Nacho por su increíble voz al cantar un tema muy exigente que le permite brillar en cada verso.

Minutos antes de subir al Diamante de La Voz Senior, Wilfredo comenta ante las cámaras de forma muy emotiva los recuerdos que tiene de su madre y la época en que tuvo que trabajar para ayudarla económicamente.

También recuerda entre lágrimas que tuvo que abandonar sus sueños en la música porque a los 14 años participó en un concurso y dado que no ganó el primer lugar, obtuvo una reacción violenta de parte del público, lo que lo hizo sentirse muy afectado durante cuatro días en los que no pudo dejar de llorar.

Wilfredo también cuenta que trabajó en Estados Unidos durante mucho tiempo para ser peluquero y ahora regresó a Colombia para cumplir con su anhelo de ser un cantante y dedicarse a la música por completo.

Este participante también demuestra que es muy versátil en cuanto a música se refiere: “Canto boleros, reguetón y mi esposa me dice viejito reguetonero. Como yo estoy estudiando técnica vocal, un compañero me preguntó si me atrevía a practicar en este género”.

Sin lugar a dudas, el señor Wilfredo supo administrar su voz perfectamente y controlar la respiración para sorprender en el momento indicado con una nota alta y realmente exigente.

