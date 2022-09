Un cachaco que lleva el vallenato en el corazón: Gustavo llega pisando fuerte al Diamante

Interpretando uno de sus temas favoritos y con mucho sentimiento, Gustavo Torres logra enamorar a los entrenadores durante las Audiciones a Ciegas de La Voz Senior mientras entona ‘La Creciente’ de Hernando Marín. Además de su talento, que le permite pasar directamente a uno de los equipos de la competencia, llama la atención su historia de vida y espíritu soñador incluso a su edad.

Antes de pisar el Diamante de esta producción de Caracol Televisión, el participante le cuenta a Laura Acuña que lleva el vallenato en el alma y que uno de los cantantes que más admira es Rafael Orozco, a lo que la crismática presentadora le responde expresando que incluso nota un parecido físico a dicha leyenda del género.

El señor Torres les cuenta a Kany, Cepeda y Nacho que su nombre artístico es Tavo Torres y que es contador público de profesión; aunque la música siempre ha estado en su corazón.

“Desde muy niño incursioné en la música por herencia de mi papá y abuelo, y también estuve muy involucrado en la etapa estudiantil. Ya en la adultez estudié en una academia muy reconocida de musical y todavía sigo estudiando especialmente la música cubana. Estoy muy contento porque es una faceta que no conocía”.

Además, deja un mensaje realmente especial de que la edad no es un impedimento para cumplir con todas las metas que tengan las personas “en donde estoy, en lo que me quede de vida y hasta que me muera, con la música”.

