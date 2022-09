Luz llama la atención de los tres entrenadores en La Voz Senior, pero uno permanece bloqueado

Con un hermoso vestido azul y su indudable talento, Luz llega a las Audiciones a Ciegas de La Voz Senior para deleitar a Kany García, Nacho, Andrés Cepeda y todos los asistentes con su interpretación de 'La luna y el toro', de A. Sarmiento y C. Castellano. Aunque la participante logra llamar la atención de los tres entrenadores, la cantante puertorriqueña, que es la primera en voltear, bloquea al colombiano.



¿Cómo responde Cepeda al bloqueo de Kany?

Una vez Luz termina su intervención musical, el intérprete de 'Día tras día' le cuenta la razón por la que ella no puede elegir su equipo. Además, señala que está seguro de que ella tendrá un excelente desempeño dentro de la producción de Caracol Televisión independientemente del grupo en el que se encuentre compitiendo, así que todos podrán ver su crecimiento. Mira también: Conmovedor momento: Cepeda y Nacho se midieron a bailar el vals con una participante

"Qué lindo cantaste, qué emocionante, cuánto salero, pero me han bloqueado y eso me da mucho pesar porque me hubiera encantado tenerte en mi equipo. Tu expresión en el escenario, la canción que escogiste, todo (...) No te voy a decir quién me bloqueó para que no haya un desbalance ahí, pero te quiero decir que hubiéramos estado los tres muy felices de tenerte en nuestros equipos", señala Cepeda en medio de la transmisión del capítulo.

No te pierdas: El invaluable legado que recibió Kany García, entrenadora de La Voz Senior

Publicidad

Finalmente, la participante anuncia que deposita su voto de confianza en Kany, quien está de cumpleaños, por lo que la cantautora no duda ni un segundo en aproximarse al escenario para abrazarla y darle la bienvenida.

Te puede interesar: Un ejemplo de vida: Luis vive un gran sueño al presentarse en La Voz Senior