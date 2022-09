Conmovedor momento: Cepeda y Nacho se midieron a bailar el vals con una participante

Definitivamente, los entrenadores de La Voz Senior han demostrado que uno de sus principales objetivos está en hacer felices a cada uno de los participantes que se sube al Diamante, sin importar si pasan o no a la siguiente fase, ya que son conscientes de que el solo hecho de pararse en ese escenario es un sueño cumplido para cada uno de los aspirantes a ser miembros de sus equipos.

Es por ello que Cepeda , Nacho y Kany García han sabido ganarse el cariño de los colombianos que no se pierden ninguna de las presentaciones de estos talentosos Seniors.

Es por ello que la presentación de María Fabiola no iba a quedarse atrás, pues luego de cantar, esta mujer quiso que los artistas conocieran de un gran anhelo que ella tiene desde hace muchos años.

"Yo tengo que cumplir un sueño, hace poco cumplí años, pero el sueño que yo toda la vida he tenido es bailar el vals de mis 15 años; mis padres fueron tan escasos de recursos que no me pudieron hacer una fiesta", comentó la paisa.

Así mismo, contó que en ese momento una amiga de su madre fue la encargada de hacerle un vestido y regalarle la torta, sin embargo, no hubo nadie que bailara con ella este simbólico ritual.

Sin siquiera pensarlo, Cepeda fue el primero en decir "yo quiero" para de inmediato pararse de su silla y caminar hacia el escenario. De igual manera, tanto Nacho como Kany fueron hacia allá, pues hasta la puertorriqueña quería ser parte de este instante tan especial.

Finalmente, la entrenadora quiso destacar su potente voz y el gran talento demostrado, mientras que la participante solo podía expresar palabras de agradecimiento por todo lo ocurrido en ese Diamante.

