Jesús cautiva a los entrenadores al tocar tres instrumentos: armónica, maracas y guacharaca

Sin lugar a dudas, Jesús llega a las Audiciones a Ciegas de La Voz Senior para demostrar que es un participante polifacético, pues no solo interpreta con su maravillosa voz el exitoso tema musical 'La mula rucia', de Lorenzo Herrera, sino que también sorprende a Kany García, Andrés Cepeda, Nacho y todo el público al tocar tres instrumentos musicales al tiempo.

Uno de los momentos más difíciles en la vida de Jesús

Luego de hacer que los tres entrenadores giren sus sillas y de que los invite al Diamante a cantar juntos, el participante habla de uno de los episodios más complejos que ha vivido. Se trata del fallecimiento de uno de sus hijos en temporada navideña.

"Desde aquí les digo a todos los niños que me están viendo allá, mis nietecitos, mi hijo Rubén. Mi esposita me dio cuatro embarazos, tres hijos hombres y una bebé, el mayor de 28 años me lo ultimaron por robarle una moto. Era un 29 de diciembre, yo estaba dando una fiesta y allí me llegó la noticia, tenía más de 10 millones de pesos en compromisos para la Feria de Manizales, porque allá, ¿quién no me quiere?", señala en medio de la transmisión del capítulo.

Luego de analizarlo muy bien, Jesús da a conocer que escoge al cantante colombiano como su entrenador, de manera que tendrán la posibilidad de aprender mutuamente de sus carreras y avanzar en la producción de talentos de la tercera edad.

