De médico a cantante: Ninfa habla en La Voz Senior de los retos que asumió en su trayectoria

Con 67 años, Ninfa logra llamar la atención en el más reciente capítulo de La Voz Senior no solo por su capacidad vocal, sino también por la historia de vida, ya que revela antes de interpretar 'Se me olvidó otra vez', de Alberto Aguilera, en las Audiciones a Ciegas de La Voz Senior que su difunto esposo fue una de las personas más importantes para ella, ya que la apoyó incondicionalmente cuando tenía presentaciones en otras ciudades y también cuando se animó a lanzar su primer disco.

Mira también: ¿Qué estarían dispuestos a hacer por un participante? Cepeda dijo que alisaría sus icónicos crespos



¿A qué se dedica Ninfa, participante de La Voz Senior?

La mujer de 67 años cuanta que siempre se sintió atraída por la música, pero nunca tomó la decisión de emprender de lleno su carrera debido a que su profesión como doctora se lo impedía: "yo soy médica ginecóloga y trabajé hasta hace tres años y medio, ya me retiré de mi carrera y ahí volví a coger la música y estoy en ese proceso, feliz, cantando, sacando canciones y disfrutando de momentos como este que estoy viviendo (...) Estoy muy feliz de haber llegado hasta aquí en este punto del programa La Voz Senior porque la edad no son los números que vemos en un calendario y sentirse viejo es muy triste, yo por lo menos me siento de 15", comenta después de su espectacular show.

No te pierdas: Este fue el piropo que hizo que Laura Acuña se sintiera orgullosa de sus piernas en La Voz Senior

Publicidad

Asimismo, se muestra dichosa de haberse presentado en el Diamante y agradecida con la producción por permitirle exponer todo su potencial.

Te puede interesar: ¿Cuándo se llega a senior? Kany García dio su punto de vista enfocada en su experiencia personal