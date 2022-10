Copito de Nieve, Chencho y Betty recuerdan los mejores momentos de su paso por La Voz Senior

Antes de demostrar todo su potencial artístico en las Semifinales de La Voz Senior, Copito de Nieve, Chencho y Betty se ponen literalmente en el lugar de Kany García, Andrés Cepeda y Nacho para recordar cómo ha sido su paso por la producción de Caracol Televisión, haciendo énfasis en las expectativas que tenían cuando se presentaron en las Audiciones a Ciegas y las que ahora poseen.

"La verdad que nunca me lo imaginé. Tuve un receso en mi vida de artista, de cantante y prácticamente ya era como que estaba un poco olvidada de la música. Con esta pasada por La Voz Senior siento que he renacido como artista, como mujer, como persona. Me siento sumamente realizada y feliz de estar aquí en Colombia", responde Betty a la pregunta de Iván Lalinde sobre el significado del reality en su vida.

Copito de Nieve por su parte, aprovecha para referirse al mensaje de empoderamiento femenino que ha dejado a los televidentes, pues desde las Audiciones a Ciegas se caracterizó por mostrarse libre de cualquier estigma respecto al matrimonio y la maternidad. Asimismo, revela detalles de lo mucho que ha disfrutado asumir nuevos desafíos y conocer gente nueva.

Finalmente, Laura Acuña confiesa un secreto que le dio Chencho para tener la eterna juventud. Se trata de usar cada momento de la vida para expresarle amor a los seres queridos y a cualquier proyecto que se emprenda con el corazón.