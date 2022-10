Luego de ver el mágico Knockout de Isidro y Jorge, Kany escoge entre el folclore y la versatilidad

Muchas son las emociones que viven Andrés Cepeda, Kany García, Nacho, Iván Lalinde, Laura Acuña y todo el público al ver cómo Isidro y Jorge interpretan mágicamente los exitosos temas musicales 'Fiesta en corraleja', de Rubén O. Salcedo, y 'La zarzamora', de A. Quintero, M. López y R. Arias. Aunque ambos tienen un excelente desempeño en el Knockout de La Voz Senior, solo uno de ellos logra pasar a la siguiente etapa.

Luego del espectáculo, la entrenadora puertorriqueña aprovecha para felicitar el trabajo de cada Senior en el escenario, pues por un lado Isidro expone adecuadamente el folclore colombiano, mientras que Jorge deleita con su versatilidad. Justo después de escuchar los aportes de sus colegas, la autora de 'Confieso' revela que Jorge avanza a la Semifinal de la producción de Caracol Televisión.

Ante la noticia, Isidro se muestra muy feliz de haber hecho parte del reality y les dedica a los presentes unas emotivas palabras: "Me voy muy feliz de haber estado acá participando, esto para mí es una vitrina muy grande. A Dios gracias y a Kany que me ha tenido acá tanto tiempo. Eso no quiere decir que no te vaya a enseñar a tocar acordeón", señala.

Posteriormente, se apresura a hacer una breve composición que demuestra lo dichoso que estaría de transmitirle sus conocimiento en música, pues así le podría retribuir su paso por el programa: "Oye lo que yo te digo, un verso de maravilla, ay vamos a Barranquilla y después para Puerto Rico".