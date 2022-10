Así es como Mario Mar, Gonzalo y Jorge lograron llegar a la Semifinal de La Voz Senior

Aprovechando la ausencia de los entrenadores, Mario Mar, Gonzalo y Jorge se sientan en las sillas de Andrés Cepeda, Kany García y Nacho para hablar de cómo ha sido su paso durante La Voz Senior, pues no solo han tenido la posibilidad de exponer su talento, sino que también han obtenido grandes aprendizajes y han construído increíbles vínculos con sus colegas.

"Se siente mucha alegría, pero también se siente algo muy complicado porque la responsabilidad es muy grande, uno no sabe ni qué hacer. Después de que uno está aquí sentado y no veo ni siquiera el botón para decir 'qué hago con ellos'", comenta Gonzalo refiriéndose a los retos que deben asumir los entrenadores al escoger las mejores voces que tienen los adultos mayores del país.

Mario Mar y Jorge no se quedan atrás, pues recuerdan cómo se sintieron cuando presentaron sus Audiciones a Ciegas, Súper Batallas y Knockouts, agregando que han visto paulatinamente la forma en que se han desarrollado durante las últimas semanas.

"Y ocurre algo muy bonito y que cada vez que lo cuento me emociona. El secreto de estar aquí es encontrarme con mis raíces porque una cosa es vivir en Bogotá y luego ir a Tumaco, vivir en Medellín y luego ir a Tumaco o vivir en Cali y luego ir a Tumaco, lógicamente que para mí encontrarme con mis raíces ha sido todo un proceso", señala Mario Mar en medio de la transmisión del capítulo.