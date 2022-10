Álvaro aprende una valiosa lección sobre los nervios tras su gran presentación

Este oriundo de Popayán, conocida como la ciudad musical y tierra de los famosos manjares llamados aplanchados, lleva 51 años dedicados a la música, en los cuales ha podido tener maravillosas experiencias.

A pesar de que esta es una pasión que corre por sus venas y a la cual no ha querido renunciar, este Senior no ha vivido de esto, sino de su profesión como odontólogo, por lo que tiene una especie de balanza entre estas dos.

Entre una de las anécdotas que nos cuenta este participante, revela que en algún momento de su vida lo llamó un productor, quien le comentó sobre grabar algunas canciones, sin embargo, en ese momento de su vida tuvo que tomar una importante decisión, ya que ese mismo día tenía que cumplir con las clínicas que son obligatorias en su profesión.

Fue así como este hombre tomó la decisión de irse por su carrera como odontólogo, ya que confiesa que estaba muy comprometido con ella. A pesar de esto, nunca abandonó la música y hoy en día asegura que no solo la ha ido cultivando, sino que ahora ha madurado su voz.

¿Cuál ha sido la trayectoria musical de Álvaro?

Este Senior le muestra un álbum fotográfico a Laura Acuña, a quien le cuenta que allí tiene importantes memorias de lo que ha sido su paso por importantes escenarios.

Álvaro tuvo la oportunidad de hacer giras en Europa y Suramérica, ha cantado con la sinfónica de Colombia y se dio el lujo de hacer un concierto en compañía de Óscar Golden, Vicky y Billy Pontoni, además de haber sido telonero de Los Visconti.

