Greeicy recuerda una anécdota de su infancia tras la Súper Batalla de Silvana, Gabriela e Isabella

Las interpretaciones de Silvana, Gabriela e Isabella en el Diamante de La Voz Kids dejan sorprendidos a los Entrenadores, pues fue un verdadero derroche de talento. Las poderosas voces de las pequeñas y su entrega en el escenario emocionan a su Entrenadora.

Greeicycomenta: "Qué manera de cerrar la noche. Anoche me acosté y sentí mucha felicidad y plenitud... En esta semana viví dos cosas que ni siquiera me imaginaba que podrían sucederme. Fue inevitable recordar que cuando tenía 14 años estaba en un escenario igual que este, tal como ustedes, pero no creía lo que podría lograr. Estar sentada aquí es la muestra de que los sueños sí se cumplen".

Cepeday Syntekdan sus opiniones sobre lo que vieron en el escenario, sin embargo, son conscientes de que elegir entre las tres niñas no es tarea fácil.

Silvana canta ‘No Quererte’ de C. Brant, M. Portman e I. Maño.

Gabriela canta ‘Set Fire To The Rain’ de F. Smith, A. Adkins y R. Danvers.

Isabella canta ‘Pies Descalzos, Sueños Blancos’ de L. Ochoa y S. Mebarak.

¿Qué premio se llevará el ganador de La Voz Kids 2024?

Este año el ganador de La Voz Kids se llevará 150 millones de pesos para estudios universitarios y la grabación de un sencillo con Universal Music. El segundo y el tercer lugar 100 y 50 millones de pesos para estudios universitarios respectivamente.

¿Quiénes son los presentadores de La Voz Kids 2024?

En esta séptima temporada, Laura Tobón e Iván Lalinde serán los presentadores de La Voz Kids 2024 y acompañarán a los pequeños en cada etapa de esta mágica experiencia.



¿Quiénes son los ganadores anteriores de la Voz Kids?

Ivanna García fue la primera ganadora de este concurso musical en el 2014. Luis Mario Torres, en 2015, se coronó como el victorioso al lado de Andrés Cepeda. Juan Sebastián Laverde, uno de los participantes más recordados, se llevó el premio mientras conformaba los pupilos de Sebastián Yatra en 2018. Para 2019, Anabelle Campaña fue la que ganó la votación hecha por los colombianos. María Liz Patiño fue la que portó este título en 2021. La sexta temporada del programa dejó como la mejor a Diana Estupiñán.

¿Cómo puedo recibir actualizaciones y noticias del programa La Voz Kids?

A través de nuestro canal de WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029Va57FfmFcovyhRTtVE2i podrás enterarte de todas las novedades, noticias y actualizaciones de La Voz Kids. También a través del sitio web oficial de la producción https://www.caracoltv.com/la-voz-kids