Samo, de La Voz Kids, mostró su colección de gafas y explicó por qué este es su accesorio favorito

La etapa de las Batallas en La Voz Kids 2024 estuvo llena de momentos mágicos en los que los Asesores de cada Equipo se dejaron maravillar por el talento de los participantes; pero esto no fue lo único, pues estos invitados especiales lograron conectar con los colombianos y demostrar sus personalidades.

Samo, reconocido cantante mexicano integrante de la agrupación Camila, acompañó aAndrés Cepeda y fue un apoyo fundamental para escoger a los niños que continuarían en competencia.

En cada gala, el intérprete de 'Mientes', 'Todo Cambió' y 'Aléjate de mí' derrochó estilo con los extravagantes atuendos que reflejaban su sentido de la moda, es por eso que en exclusiva con Caracoltv.com lo acompañamos a su camerino y él nos mostró la gran cantidad de gafas que tiene, ya que este accesorio lo hizo destacar.

Después de resaltar al gran equipo de trabajo de este concurso de talento, Samo expresó que se ha divertido mucho y que ha aprendido de los niños.

"Ustedes ven que cada que salgo al escenario me pongo lentes porque me encantan y es un accesorio que no falta en mi camerino y shows", dijo y luego mostró una mesa llena de gafas de sol de todo tipo de tamaño, color y estilo.

También agregó que este elemento eran un "must" en sus outfits: "Complementan el vestuario y sellan el look", finalizó, dejando claro que es un amante de la moda y de transmitir mensajes con su ropa.

