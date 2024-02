Al borde del llanto, Entrenadores y Asesores de La Voz Kids revelan a quién le pedirían perdón

En La Voz Kids 2024 se viven todo tipo de emociones gracias a las interpretaciones de los pequeños que entregan lo mejor de sí mismos en el Diamante y que logran emocionar, divertir, conmover e incluso tocar el corazón de los Entrenadores y sus Asesores.

Además de las emotivas interpretaciones en el escenario, en ocasiones las conversaciones entre los expertos son el espacio en el que ideal para relatar historias y demostrar otra faceta desconocida por los colombianos.

Este fue el caso en el episodio 29 del concurso de canto, pues después de que tres pequeños del Equipo Greeicy cantaron 'Perdón' de Pedro Flores en las Batallas, los artistas respondieron a una pregunta que les permitió devolverse en el tiempo y reflexionar sobre un tema verdaderamente importante: ¿A quién le pedirían perdón y por qué?

Greeicy, evidentemente conmovida, fue la primera en decir que le pedía perdón a la vida y a ella misma por no valorar lo suficiente los sucesos positivos que llegaban a sus días: "Estoy haciendo últimamente un ejercicio de ser un poquito más consciente de las bendiciones porque siento que cuando uno crece hay tantos distractores...He dejado pasar muchas cosas".

Samo, integrante de Camila y Asesor del Equipo Cepeda, fue contundente con su respuesta: "A veces pensamos en pedirle perdón a alguien más y creo que es importante perdonarnos a nosotros mismos para poder volar".

El icónico Entrenador Cepedarecordó la época del colegio y mencionó a su madre, pues la hizo sufrir por ser "desjuiciado" con sus notas por estar dedicado al canto y la guitarra.

"Siempre tuvo el gran temor de que yo no logrará ser nada... Desafortunadamente, ella no logró ver qué esa música sí me llevo a hacer algo, le hice pasar malos ratos".

Aleks Syntek expresó que a veces las personas se perdonan entre sí, pero no son conscientes del gran efecto que tiene "perdonarnos a nosotros mismos. Cuesta mucho trabajo".

"Fui víctima de bullying porque recibía mucha atención y causaba envidia en los compañeros. Años después me reencontré con un hombre que me hizo la vida de cuadritos y me pidió disculpas- Es importante poder pedir perdón".

Mike Bahía, por su parte, no duda en decir que le pediría perdón a Cali, su ciudad, natal, y que uno de sus propósitos para este año es conectar más con aquel lugar.

