¿Detuvieron el programa por su culpa? Antonio José relata una curiosa anécdota de cuando ganó La Voz

En la Semifinal de La Voz Kids, Greeicyrealizó su Festival de los Amigos y tuvo como invitados especiales a Juliana Velásquez, Antonio José, Annasofía, Daniela Spalla, Lagos y Karen Lizarazo, quienes además de compartir con los concursantes del equipo, también revelaron detalles desconocidos de sus carreras musicales.

Antonio José, cantautor español que en 2015 fue el ganador de la tercera edición de La Voz España y que ha publicado seis álbumes de larga duración, estuvo en el Diamante interactuando con La Criollita e incluso él fue el encargado de contarle cuál canción interpretaría en la recta final.

En exclusiva con Caracoltv.com, Antonio José nos revela su top 3 de cantantes colombianos que más destacan en sus playlists.

Este talentoso artista español no titubea y dice: “Mis amigos, los chicos de Morat que me encantan y que pude grabar una canción con ellos; Fonseca, que desde pequeño me ha volado la cabeza. Obviamente Greeicy, a quien también he escuchado muchísimo junto a Mike Bahía”.

Pero esto no es lo único, pues asegura que "en Colombia tenéis una tierra donde el talento está a flor de piel siempre”, por lo que Juanes, Carlos Vives y Shakiratambién están en su lista de los colombianos que más admira.

¿Con cuál artista colombiano le gustaría grabar una canción?

El intérprete de ‘La Noche Perfecta’ y ‘Contigo’ les envía un saludo a los artistas nacionales con los que ya estuvo en el estudio y grabó un tema: Cali y el Dandee, Greeicy, Andrés Cepeda y Morat.

También confiesa que tiene varios sueños pendientes por cumplir, como estar en el mismo estudio con Fonseca o con Timo, la agrupación de pop conformada en 2019.

Una anécdota de la participación su participación en La Voz España

Antonio José recuerda que hizo parte de La Voz España cuando tenía tan solo 19 años y que allí vivió un momento inolvidable que ahora le causa gracia, pues cree que, por su culpa, la producción se vio obligada a realizar un ajuste de última hora para continuar con el programa.

Después de las Batallas, allí emitían en directo, pero antes de salir al escenario, él no estaba en el lugar indicado. ¡Tuvieron que dar comerciales porque él estaba en otro lugar del estudio! “¡Paré un programa porque no daban conmigo!”, expresa entre risas, aunque sabe que, en aquel momento, fue algo angustiante para las demás personas.

No te pierdas La Voz Kids en las noches de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo. También puedes revivir los capítulos aquí.

