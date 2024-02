A Catalina García se le "enchina la piel" al escuchar la Batalla de tres pequeñas del Equipo Syntek

Luego de prepararse junto a Aleks Syntek y Catalina García ; Juanita Botero, Salomé Portilla y Sara Rodríguez llegan a la Batalla que se lleva a cabo en el Diamante de La Voz Kids para interpretar el exitoso tema musical ‘No renunciaré’.

Una de las personas que más se muestra conmovida por el espectáculo es, de hecho, la Asesora del Equipo, quien asegura tener la piel completamente erizada debido a la calidad vocal de cada una de las pequeñas.

Syntek, por su parte, escucha atentamente los comentarios de sus colegas, quienes revelan a qué concursantes ven en la siguiente fase del programa. Es así, como se toma un momento para revelar su veredicto.

“Miren, yo ya había sido coach en México en alguna ocasión y no me acordaba por qué no quería volver a tener este cargo. Es una crueldad para uno elegir entre talentos. Lo que quiero decir es que sigan siendo muy seguras de sí mismas como lo son (…) Estoy de acuerdo con mis compañeros en que Juanita es la que tiene la mejor voz”, señala.

¿Qué premio se llevará el ganador de La Voz Kids 2024?

Este año el ganador de La Voz Kids se llevará 150 millones de pesos para estudios universitarios y la grabación de un sencillo con Universal Music. El segundo y el tercer lugar 100 y 50 millones de pesos para estudios universitarios respectivamente.

¿Quiénes son los presentadores de La Voz Kids 2024?

En esta séptima temporada, Laura Tobón e Iván Lalinde serán los presentadores de La Voz Kids 2024 y acompañarán a los pequeños en cada etapa de esta mágica experiencia.



¿Quiénes son los Entrenadores de La Voz Kids 2024?

En esta oportunidad, a la silla de los Entrenadores, llegan dos nuevos artistas que acompañarán al maestro Andrés Cepeda . Se trata de la cantante colombiana Greeicy y el artista mexicano Aleks Syntek , quienes con su experiencia recibirán a los más pequeños en el Diamante de La Voz Kids.

¿Dónde puedo ver contenido exclusivo de La Voz Kids?

En https://www.caracoltv.com/la-voz-kids/exclusivos-web encontrarás contenido exclusivo de los participantes; los Entrenadores Greeicy Rendón, Andrés Cepeda y Aleks Syntek; los presentadores Laura Tobón e Iván Lalinde, detrás de cámaras y demás detalles que no se ven en pantalla. ¡No te los pierdas!

