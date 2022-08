Kany García abrió su corazón y reveló la historia detrás de su tema ‘Confieso’

Emociones a flor de piel y emotivos momentos. Esto es lo que genera La Voz Kids cada noche con cada historia de los participantes e incluso de los entrenadores que abren su corazón frente a todos los colombianos que se conectan al programa.

Conforme avanza la producción, se conoce un poco más a Kany y Nacho , quienes tienen muchas historias interesantes y conmovedoras sobre su carrera artística y vida personal. En esta oportunidad en el capítulo 16 la reconocida cantautora Kany García aprovechó el momento para relatar cómo nació uno de sus temas más exitosos y aclamados por sus seguidores.

Después de la presentación de María Camila , que le dedicó el tema ‘¡Qué bonito! de Rosario González a su bisabuelo, la pequeña les confesó a los entrenadores que su maestra de canto es fanática de Kany, así que la carismática intérprete le propuso que cantaran un poco del tema ‘Confieso’.

Después de entregar una interpretación magistral en el Diamante de La Voz Kids y de despedir a la niña, la ganadora de seis premios Latin Grammy compartió con el público y sus compañeros que este tema, ‘Confieso’, lo compuso para su padre, Antonio García, al momento de fallecer y así poder sobrellevar su pérdida.

“Es la canción que le escribí a mi papá cuando falleció, tiene una magia y la gente conecta mucho porque es muy de pérdida, entonces me conmovió cuando ella habló de su abuelo”, fueron las palabras de Kany haciendo referencia a la participante.

Una parte de la letra del tema es: “Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien, para escucharme con un guitarra sentado con tu taza de café, lloré por que tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser".

Así fue como Kany recordó a su progenitor en 2021, con su canción y varias fotos juntos, ya que él era un exsacerdote que renunció a los hábitos al enamorarse de Sheila de Jesús, maestra de una escuela de música y madre de la ahora exitosa artista.

Mientras relataba el momento, el también entrenador Andrés Cepeda coincidió con su colega en que es de las canciones más pedidas en los conciertos de la puertorriqueña y que tiene una magia única que llega al corazón de todos aquellos que extrañan a algún ser querido.