Kany García le pidió a Nacho lanzar "una aplicación" para motivar a la gente en momentos tristes

A medida que avanza la competencia, se van completando los equipos en La Voz Kids, por lo que los entrenadores deben poner en práctica algunas estrategias para motivar a los participantes a no desfallecer y continuar con su carrera artística. En esta oportunidad, fue Nacho quien recibió múltiples halagos por parte de Kany García y Andrés Cepeda al demostrar la empatía que habita en su corazón.

El hecho ocurrió durante el capítulo número 15 de la producción, más específicamente al finalizar la presentación de Mathias, quien interpretó el exitoso tema musical 'Corriente y canelo', de Homero Aguilar. Aunque el pequeño no logró pasar a la siguiente etapa del programa, sí se llevó mensajes de admiración y aplausos por parte de los entrenadores.

"El aplauso de un público es algo tan maravilloso y que no tiene todo el mundo, hay personas que se paran en el escenario y la gente se queda

así (expresión seria) ¿verdad' como que no los aplauden. Entonces yo quiero que ahora que la gente te oyó cantar y te está aplaudiendo te aplaudan también por una sonrisa, sonríele al público, vamos. Así tienes que ir por el mundo", comentó Nacho en medio de la transmisión.

Luego de que el pequeño abandonó el diamante, Kany García aprovechó para destacar la facilidad que tiene el venezolano para levantar el ánimo de cualquiera y reveló que le gustaría ponerse en contracto con él cuando las cosas no le estén saliendo bien para recargarse de energía.