Sky Cuellar se despide de La Voz Kids en la gran final tras demostrar su inigualable talento

Hace pocos instantes la temporada del 2022 de La Voz Kids llegó a su final y los niños que se disputaron el premio mayor fueron Diana del equipo Cepeda, Nicolás del team Kany y Sky Cuellar del equipo de Nacho.

Los tres niños llamaron bastante la atención en redes sociales debido a sus grandes voces y a su talento para presentarse en el diamante. Durante la final cada uno de ellos dejó todo su esfuerzo en el escenario y finalmente Sky no pudo convertirse en la ganadora de La Voz Kids.

Ver más: Deja un mar de lágrimas: Sky logra llegar a una nota que nunca había alcanzado

Publicidad

El ganador del programa se llevó 150 millones de pesos, estos están destinados a sus estudios universitarios en Colombia, además de la firma de un contrato con Universal Music. Mientras que el segundo y tercer puesto se llevan 100 y 50 millones, respectivamente, que deben ser destinados a lo mismo.

A pesar de que no ganó, su talento no queda en duda para nadie y es claro que este solo es el inicio de su carrera profesional, pues tiene una voz inigualable y los jurados han halagado su registro y todo lo que ha mejorado.

En marco de una conversación con Caracoltv.com, Sky hizo énfasis en todo el amor que tiene por su entrenador Nacho, por sus padres y por Dios. Además, agradeció la oportunidad de participar en La Voz Kids y de ser una de las finalistas.

Conoce más: “Me tomaron por sorpresa”: Sky, Adriel y Sebas & Alex conmovieron a su entrenador al cantar

De la misma forma, confesó que durante su presentación final sintió mariposas en el estómago y estaba temblando, no obstante, al final decidió disfrutar. De la misma forma, tiene claro que su futuro en la música es brillante, por lo que se siente muy emocionada.

Publicidad

Esta esperanza también ha hecho que no se sienta triste por no ganar, pues sabe que no es un adiós definitivo, sino un hasta pronto. “Se vale soñar, si yo puedo, ustedes pueden”, finalizó, mientras que también invitó a sus seguidores a ser positivos todo el tiempo, ser felices, y agradecer por lo que Dios les dio.