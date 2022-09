¿A Cepeda le dieron una papaya? Entrenadores de La Voz Kids hablan de los regalos que han recibido

A propósito del mes del Amor y la Amistad, en La Voz Kids los anfitriones y presentadores, Laura Acuña e Iván Lalinde quisieron abrir una de las noches en la semifinal conversando con los entrenadores y planteándoles una interesante pregunta que generó graciosas respuestas.

Lalinde le preguntó inicialmente a Kany García cuál es el regalo más extraño que le dieron en el juego de ‘Amigo Secreto’ y ella recordó un cuadro que le dio un conocido.

Mira también: ¡Qué flow! Cepeda sorprendió en La Voz Kids por sus movimientos al hacer aeróbicos

Publicidad

“Un amigo me regaló un cuadro que había pintado un familiar de él y era supuestamente de mi pareja y yo, pero ninguna de las dos nos parecíamos en nada”.

A pesar de que no le gustó mucho y no encontró nada de similitud, la puertorriqueña confesó que cada que su amigo la visita lo cuelga para que él lo vea, y entre risas acepta que, apenas se va, ella lo vuelve a guardar en su puesto.

Con respecto al presente más memorable que tiene, menciona uno que le regaló su padre en sus últimos días. Se trata de un buso que utiliza para hacer ejercicio, que sin importarle si tenga algunos rotos, lo conserva porque le recuerda a su amado progenitor.

“Como él ya no está conmigo, lo recuerdo porque el me la regaló, todavía la tengo. No me importa que tenga rotos.”

Publicidad

Te puede interesar: Tiara y tutú: Kany recordó en La Voz Kids que de niña la maestra la vio bailar y no la dejó volver

Por su parte, Nacho expresó que su padre una vez le regaló un teléfono celular y más que lo material, le dejó una importante lección que causó risas entre la audiencia: “lo importante no es saber, si no tener el teléfono del que sabe”.

Publicidad

Andrés Cepeda les contó a los entrenadores y presentadores que el regalo más excéntrico que recibió hace muchos fue una fruta. “Una amiga me dio papaya, eso no se me olvidará jamás”. ¿Será que el entrenador si se la comió o la compartió con alguien?

Para finalizar la dinámica de preguntas, el cantautor bogotano que escogió a su finalista, mostró uno de los regalos más memorables que le dio la mismísima Natalia Jiménez en la pasada temporada de La Voz Kids: son unas gafas, pues a Cepeda le encantan y las luce con mucho estilo.

Publicidad

¿Le habrá dado una pista a sus compañeros de lo regalos que le gustan?