Tiara y tutú: Kany recordó en La Voz Kids que de niña la maestra la vio bailar y no la dejó volver

Laura Acuña e Iván Lalinde demostraron en el capítulo número 26 de La Voz Kids que están más comprometidos que nunca a seguir revisando los baúles de los recuerdos tanto de los entrenadores como de los asesores para que cuenten historias de la infancia y para que mantengan vivo a su niño interior.

En esta oportunidad, el turno fue para Kany García. En la pantalla del diamante del programa apareció inicialmente una fotografía en la que se ve a la intérprete de 'Confieso' junto a su hermana luciendo unos hermosos tutús rosado y azul, respectivamente. Cuando sus colegas le preguntaron qué había pasado con sus clases de ballet, la artista contó una graciosa historia.

"La otra es mi hermana, ella detesta esa foto, yo soy la rosadita, la más chiquita de la casa (...) La maestra me vio bailar y no me dejó volver nunca más, pero he mantenido de niña quedarme con las coronitas en la cabeza", señaló en medio de la transmisión, mientras los asistentes se reían del comentario.

Adicionalmente, reveló que ambas se escapaban de las clases porque no les gustaban de todo y aseguró que ese es precisamente uno de los rasgos de su personalidad que en la actualidad valora mucho: "el siempre sentir que estoy donde quiero estar. Desde niña era como no me siento cómoda aquí y tener ese sentido de libertad (...) Todavía eso lo mantengo, esa rebeldía", finalizó.

Por último, surgió una imagen en la que se logra ver que no tenía algunos dientes, por lo que los demás artistas se apresuraron a cuestionarla sobre la visita del Ratón Pérez.

No te pierdas todas las revelaciones en el video completo.