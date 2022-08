Por una foto de la infancia, Laura Acuña confundió a Cali y El Dandee: "eres igualito"

Una gran sorpresa se llevó la anfitriona de La Voz Kids Laura Acuña, cuando confundió a Cali y El Dandee por el increíble parecido que tenían cuando tan solo eran unos niños. El hecho ocurrió durante el final del capítulo número 24 de la producción de Caracol Televisión, más específicamente cuando reveló junto a su compañero de set Iván Lalinde algunos recuerdos del Equipo Nacho.

En las pantallas apareció la foto de un pequeño que era igual a Dandee; sin embargo, cuando Acuña aseguró que no había cambiado prácticamente nada desde aquella época, todos los espectadores quedaron atónitos por su declaración: "es Alejandro, es Cali".

Ante ello, el otro integrante del dúo de pop contestó: "sí, nos parecemos un poquito. Cuando yo tengo el pelo más largo y menos mono nos parecemos más", agregando que tenía aproximadamente 3 o 4 años cuando tomaron las instantáneas.

La presentadora no fue la única que quedó asombrada, pues luego mostraron otras imágenes en las que ninguno lograba identificar quién era el protagonista de la composición. "Pero mira, tú sabías que ibas a venir a La Voz", comentó Laura, refiriéndose a la señal que hizo el joven artista con la mano y que caracteriza al reality que reúne a los mejores talentos infantiles de Colombia.