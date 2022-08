¿Se estaba preparando para ser sacerdote? Nacho mostró sus fotos escolares en La Voz Kids

Muchas son las curiosidades de la infancia que han dado a conocer Kany García, Andrés Cepeda y Nacho durante las Batallas de La Voz Kids, pues su conexión con los niños les ha permitido recordar los mejores momentos de sus vidas. En esta oportunidad, el artista venezolano habló del rol que desempeñaba en su colegio y aclaró si se estaba preparando para emprender una vida consagrada a Dios.

La revelación ocurrió durante el final de capítulo número 24 de la producción de Caracol Televisión, más específicamente cuando Laura Acuña e Iván Lalinde mostraron en las pantallas algunas fotografías del intérprete de 'Báilame' cuando tan solo era un niño. Las instantáneas, rápidamente llamaron la atención del público, así que el cantante habló de cada una de ellas.

"Tenía no sé como 6 años, 5 yo creo, y participaba en los festivales de mi colegio siempre", comentó mientras observaba la primera fotografía, agregando que la mujer que aparece junto a él no es su madre, sino una prima que inclusive actualmente vive con su familia y le ayuda a criar a su hija más pequeña.

Posteriormente, surgió en la pantalla otra foto en la que se le veía cantándole a un sacerdote, así que la anfitriona y los entrenadores lo cuestionaron sobre la posibilidad de haber emprendido una carrera en el mundo religioso.