Luego de visitar Guatavita, Jean Simón brilla junto a su acordeón en la Semifinal

Antes de subirse al Diamante de La Voz Kids 2022, Jean Simón tuvo la oportunidad de departir junto a Andrés Cepeda, su entrenador, en uno de los municipios más hermosos de Cundinamarca: Guatavita. Allí, aprendieron más de música y compartieron historias vallenatas que los unen, pues solo de esta forma pudieron conectarse consigo mismos para derrochar todo su talento en la Semifinal.

Durante el show, el pequeño interpreta 'Bonita', de Diomedes Díaz, junto a su acordeón, el instrumento musical que lo ha acompañado desde que emprendió su camino en la producción de Caracol Televisión. Posteriormente, el pequeño es abordado por la anfitriona Laura Acuña, quien lo cuestiona por la experiencia más divertida y enriquecedora que vivió junto al artista colombiano en el viaje a Guatavita.

No te pierdas: “Me tomaron por sorpresa”: Sky, Adriel y Sebas & Alex conmovieron a su entrenador al cantar

Publicidad

"Cuando llegamos yo noté mucha tranquilidad, mucho silencio en ese pueblo y con el maestro Cepeda hemos trabajado muchas veces lo de la expresión con el rostro, entonces sí lo he estado estudiando y he estado trabajando en eso", comenta Jean Simón tímidamente en medio del escenario.

Mira también: Deja un mar de lágrimas: Sky logra llegar a una nota que nunca había alcanzado

Por su parte, Cepeda se apresura a contestar: "Se nota que has aprendido la lección y tú sabes que siempre me he sentido muy orgulloso de ti no solo por ese gran talento que has heredado de tus antepasados, de tu tatarabuelo que es nada más ni nada menos que Juancho Polo Valencia y se nota en el acordeón y se nota en tu sentir vallenato"

Te puede interesar: “Me tomaron por sorpresa”: Sky, Adriel y Sebas & Alex conmovieron a su entrenador al cantar