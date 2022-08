¡Confiesan las historias de sus canciones! Los entrenadores cautivan con sus voces en el Diamante

¡Llegó el turno de los pesos pesados! Los entrenadores de La Voz Kids se posaron sobre el diamante para interpretar algunos de sus más grandes éxitos musicales, dando como resultado un total espectáculo para todo el público presente.

Los primeros en tomar el micrófono fueron Kany García y Andrés Cepeda, quienes interpretaron su éxito titulado ‘No te vayas todavía’, una canción de la que revelaron que fue escrita durante una noche por Kany García en 2013 y fue incluida posteriormente en el disco ‘Mil ciudades’ en el año 2016 del artista bogotano. Sin lugar a dudas, una de sus mejores canciones que combina dos espectaculares voces.

El siguiente en la lista fue Nacho, quien no decepcionó e interpretó de manera fenomenal ‘La Buena’, una canción que compuso durante la pandemia luego de que se viera obligado a vivir en su país de origen después mucho tiempo. Sin embargo, el artista confesó que durante esta época tenía bastante miedo al futuro, por lo que decidió no lanzar esta canción en su momento, añadiendo también que él es un artista hecho para hacer música sobre los escenarios y no para las plataformas.

Aún así, el artista venezolano decidió lanzar esta canción casi un año y medio después de haberla terminado y mientras se encontraba realizando labores sociales, pero teniendo el temor de que el público no lo recordara, no obstante se encontró con una fanaticada que acogió este éxito con mucho cariño y amor. Iván Lalinde, por su parte, le contó que Laura Acuña se goza todas y cada una de sus canciones y en medio de su curiosidad quiso saber para quién estaba escrito este sencillo, a lo que el cantante respondió que para la persona con la que celebró el 14 de febrero.

El diamante volvió a lucirse y lo seguirá haciendo todas las noches por cuenta de estos pequeños talentos que con su voz se harán increíblemente grandes.

