Quién es quién en La Venganza de Analía 2: Conoce aquí más de los personajes de esta temporada

La segunda temporada de La Venganza de Analía llega recargada de tensión, intriga política y emociones al límite. Tras el éxito de la primera entrega, esta nueva etapa profundiza en la lucha de Analía Guerrero contra las fuerzas del poder corrupto, encabezadas por un renovado y aún más peligroso Guillermo León Mejía. Con alianzas inesperadas, romances que complican aún más el panorama y decisiones al filo de la ley, la historia promete mantener a los televidentes al borde del asiento mientras se libra una batalla entre la justicia, el amor y la sed de venganza.

Aquí te contamos más detalles de los actores que integran el elenco de lujo de esta producción.

Analía Guerrero (Carolina Gómez)

La protagonista regresa más decidida que nunca. Luego de encerrar a Guillermo León Mejía, Analía busca rehacer su vida junto a Pablo de la Torre. Pero la libertad de su enemigo y sus ambiciones presidenciales la obligan a enfrentarlo de nuevo, esta vez con más determinación y dispuesta a cruzar ciertos límites por los suyos.

Carolina Gómez, ex Señorita Colombia 1993 y virreina universal, es una de las actrices más consolidadas del país, con una carrera que abarca la presentación, el modelaje y la actuación en cine y televisión.

Guillermo León Mejía (Marlon Moreno)

El villano más temido vuelve libre y sediento de venganza. Apoyado por Paulina Peña, quiere la presidencia y no descansará hasta ver destruida a Analía y a quienes la rodean.

Marlon Moreno, nacido en Cali, es un actor icónico del drama colombiano. Su intensidad y capacidad para interpretar personajes complejos lo han hecho protagonista de producciones memorables dentro y fuera del país.

Paulina Peña (Paola Turbay)

Abogada poderosa y ambiciosa, Paulina vuelve al lado del hombre que siempre amó: Guillermo Mejía. Fría, elegante y manipuladora, hará lo que sea para que él tenga el poder... y para no perderlo.

Paola Turbay fue Señorita Colombia en 1991 y virreina en Miss Universo. Su carrera actoral se ha desarrollado entre Colombia y Estados Unidos, con participaciones en series como The Secret Life of the American Teenager y True Blood.

Pablo de la Torre (George Slebi)

Es el hombre correcto en el lugar equivocado. Comprometido con Analía, este político idealista enfrenta a Mejía desde la ley, aunque sabe que eso podría costarle la vida.

George Slebi es actor y psicólogo, con estudios en ingeniería y coaching. Su versatilidad y profundidad actoral lo han convertido en una figura destacada en producciones recientes.

Jaime Rosales (Felipe Calero)

Un candidato sin escrúpulos que llega a la presidencia gracias a Mejía, sin imaginar que se convertirá en su marioneta. Tarde, intentará enmendar su error con la ayuda de Analía.

Felipe Calero, bogotano, tiene una sólida carrera en teatro, televisión y cine. Su formación en Colombia y el exterior le ha otorgado un estilo interpretativo contundente.

Sebastián Casas (Roberto Manrique)

Exmilitar, atractivo y el mejor amigo de Pablo. Es el jefe de seguridad del senador, pero también surge como un nuevo interés romántico para Analía.

Roberto Manrique, originario de Ecuador, dejó la publicidad para dedicarse a la actuación. Ha desarrollado gran parte de su carrera en Colombia, donde ha brillado como galán y actor de carácter.