La Venganza de Analía
Cabezote La Venganza de Analía 2 DK
Caracol TV  / La Venganza de Analía  / Paulina le pone un chip a la billetera a Toto para dar con la casa de Analía

Paulina le pone un chip a la billetera a Toto para dar con la casa de Analía

Cuando Toto está a punto de salir de la cárcel, logra pedir los documentos de él e introducirle este artefacto en sus pertenencias. Él no se da cuenta y gracias a ello, Paulina da con Ana.