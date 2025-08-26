Pablo tiene fuerte altercado con Mejía mientras Carolina pierde la vida

Cuando Mejía se da cuenta de que Pablo entró a visitar a Carolina, llegar rápido a la habitación de ella, y los dos discuten. Tras unos segundos después, la mujer muere en la camilla.

No te pierdas La Venganza de Analía 2 en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo. Recuerda que puedes ver los capítulos aquí.