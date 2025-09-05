La Venganza de Analía 2: Hechos cruciales para entender la recta final

Mientras Mejía logra que Analía lo ayude a acabar con Pablo de la Torre, Paulina ejecuta un peligroso plan contra el senador, pero él logra salir con vida. Más tarde, descubre el paradero de su hija, que está en manos de Pereiro.

Estos son los seis momentos que marcan el rumbo hacia el desenlace de la historia.

1. Mejía somete a Analía

Con Ana en su poder, Mejía manipula a Analía y la obliga a seguirle el juego para que lo ayude a eliminar a Pablo. La protagonista queda acorralada entre salvar a su hija o traicionar sus principios.

2. Paulina atenta contra la vida de Pablo

Paulina Peña logra llevar a Pablo hasta un lugar apartado y allí ejecuta un violento ataque. Sin embargo, a pesar de que parecía el final para el senador, Pablo consigue sobrevivir.

3. El video secreto de Carolina

En paralelo, Peña logra obtener la grabación que Carolina dejó antes de morir. En este video, el presidente revela sus oscuros planes contra Rosales, un material que puede cambiar el rumbo de la política y de la venganza.

4. Analía descubre que Pablo sigue vivo

Cuando todo parecía perdido, Analía se entera de que Pablo sobrevivió al atentado de Paulina. Esta revelación no solo la alivia, sino que abre una nueva posibilidad de enfrentarse juntos a sus enemigos.

5. El paradero de Ana

Pablo descubre que la pequeña Ana está en manos de Pereiro, un hallazgo que cambia las prioridades y pone a todos en una carrera contrarreloj por salvar a la niña.

6. Magda habla ante los medios

En medio de la tensión, Magda aparece públicamente para asegurar que la desaparición de Pablo fue forzada y que no huyó de la justicia, dejando claro que hay un complot en su contra. Mientras tanto, Analía insiste en que hará todo lo necesario para salvar a Guillermo y rescatar a su hija.

