Actualizado: agosto 28, 2025 10:29 p. m.
Caracol TV La Venganza de Analía Fiscalía revela el informe de medicina legal tras la necropsia realizada a Carolina
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Por otra parte, el fiscal confirmó que abrió una investigación por la muerte de Carolina, porque presumen que Paulina Peña tiene un cómplice que terminó lo que ella no logró.
No te pierdas La Venganza de Analía 2 en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo. Recuerda que puedes ver los capítulos aquí.