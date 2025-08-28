Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Reina del Flow
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote La Venganza de Analía 2 DK
Caracol TV  / La Venganza de Analía  / Fiscalía revela el informe de medicina legal tras la necropsia realizada a Carolina

Fiscalía revela el informe de medicina legal tras la necropsia realizada a Carolina

El fiscal le comunica a todo el país que en el informe indica que Valencia se practicó un procedimiento estético, donde se inyectó la toxina botulínica, pero que encontraron una bacteria.