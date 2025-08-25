Actualizado: agosto 25, 2025 10:38 p. m.
Caracol TV La Venganza de Analía Carolina le cuenta a Mejía que la última copia del video que le hizo está en la casa de Pablo
Por otra parte, Mejía se preocupa por el video, por ello, pregunta si Pablo y Analía saben de esto, pero Carolina lo niega. Minutos después, la primera Dama afirma que va a ir por ese objeto, pero el presidente de Colombia le expresa que no puede salir de la Casa de Nariño.
No te pierdas La Venganza de Analía 2 en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo. Recuerda que puedes ver los capítulos aquí.