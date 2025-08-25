Carolina confiesa que no está bien de salud y Pablo se molesta por divulgarlo

Por otra parte, Benji le dice a Sofía que van a encontrar la manera de ayudar a Carolina preguntándole a Analía o Pablo, para que ella logre salir de esta situación que tanto la agobia.

No te pierdas La Venganza de Analía 2 en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo. Recuerda que puedes ver los capítulos aquí.