Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En vivo Desafío Siglo XXI
'La Reina del Flow 3'
Tekashi 6ix9ine
Programación de Caracol

Capítulo 50 de la 'La Usurpadora' completo este 22 de enero - CaracolTV

Capítulo 50 completo de 'La Usurpadora', novela de Caracol. Paulina acepta la ayuda del licenciado para salir de la cárcel y Paola quiere utilizar a la abuela para volver con Carlos Daniel.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

La Usurpadora Cap 50
La Usurpadora - Capítulo 50: Paulina se vuelve millonaria y pasa a ser dueña de la empresa Bracho
Thumbnail
38:34
Capítulo 49
Paulina visita a Paola y le dice que va a sacrificarse por ella
Thumbnail
38:38
Capítulo 48
Paola engaña a Carlos Daniel y pide ver a Paulina, su hermana
Capítulo 47 La Usurpadora
39:04
Capítulo 47
Paola logra que Carlos Daniel vaya a verla al hospital y busca engañarlo
La Usurpadora Cap 50
Capítulo 50
Paulina se vuelve millonaria y pasa a ser dueña de la empresa Bracho

Capítulo 50 La Usurpadora: Paulina se vuelve millonaria y pasa a ser dueña de la empresa Bracho

Douglas Maldonado decide donarle los dos millones de dólares que le prestó a la compañía Bracho a Paulina Martínez, lo que la convierte en la mayor accionista. Además, le deja otras propiedades.

Por: Alejandra Hurtado
|
Thumbnail
38:34
Capítulo 49
Paulina visita a Paola y le dice que va a sacrificarse por ella
Thumbnail
38:38
Capítulo 48
Paola engaña a Carlos Daniel y pide ver a Paulina, su hermana
Capítulo 47 La Usurpadora
39:04
Capítulo 47
Paola logra que Carlos Daniel vaya a verla al hospital y busca engañarlo
Carlitos visita a Paulina en la cárcel al conocer la verdad
38:18
Capítulo 46
Carlitos visita a Paulina en la cárcel al conocer la verdad
El licenciado le pide a Paulina retractarse de su declaración
39:30
Capítulo 45
El licenciado le pide a Paulina retractarse de su declaración
Capítulo 44 La Usurpadora: Carlitos le revela toda la verdad a Carlos Daniel sobre Paulina
38:23
Capítulo 44
Carlitos le revela toda la verdad a Carlos Daniel sobre Paulina
La Usurpadora Cap 50
Capítulo 50
Paulina se vuelve millonaria y pasa a ser dueña de la empresa Bracho