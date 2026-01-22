La Usurpadora - Capítulo 50: Paulina se vuelve millonaria y pasa a ser dueña de la empresa Bracho 38:34 Capítulo 49 Paulina visita a Paola y le dice que va a sacrificarse por ella 38:38 Capítulo 48 Paola engaña a Carlos Daniel y pide ver a Paulina, su hermana 39:04 Capítulo 47 Paola logra que Carlos Daniel vaya a verla al hospital y busca engañarlo Capítulo 50 Paulina se vuelve millonaria y pasa a ser dueña de la empresa Bracho

Capítulo 50 La Usurpadora: Paulina se vuelve millonaria y pasa a ser dueña de la empresa Bracho Douglas Maldonado decide donarle los dos millones de dólares que le prestó a la compañía Bracho a Paulina Martínez, lo que la convierte en la mayor accionista. Además, le deja otras propiedades.