En vivo
Noticias Caracol
En vivo Desafío Siglo XXI
'La Reina del Flow 3'
Tekashi 6ix9ine
Programación de Caracol

Capítulo 49 de La Usurpadora, de Caracol, completo hoy 21 de enero de 2026

Capítulo 49 de 'La Usurpadora', novela de Caracol Televisión, completo. Paulina consigue un permiso para visitar a Paola en el hospital y cae en las mentiras de ella.

38:34 min
Thumbnail
La Usurpadora - Capítulo 49: Paulina visita a Paola y le dice que va a sacrificarse por ella
Capítulo 49 La Usurpadora: Paulina visita a Paola y le dice que va a sacrificarse por ella

La usurpadora consigue un permiso para ver a su hermana en el hospital. Ahí le dice que la perdona por todo y que no permitirá que ella diga toda la verdad, para que pueda seguir en libertad.

Por: Alejandra Hurtado
|
Thumbnail
38:38
Capítulo 48
Paola engaña a Carlos Daniel y pide ver a Paulina, su hermana
Capítulo 47 La Usurpadora
39:04
Capítulo 47
Paola logra que Carlos Daniel vaya a verla al hospital y busca engañarlo
Carlitos visita a Paulina en la cárcel al conocer la verdad
38:18
Capítulo 46
Carlitos visita a Paulina en la cárcel al conocer la verdad
El licenciado le pide a Paulina retractarse de su declaración
39:30
Capítulo 45
El licenciado le pide a Paulina retractarse de su declaración
Capítulo 44 La Usurpadora: Carlitos le revela toda la verdad a Carlos Daniel sobre Paulina
38:23
Capítulo 44
Carlitos le revela toda la verdad a Carlos Daniel sobre Paulina
Capítulo 43 La Usurpadora: Paola Bracho se despierta y la enfermera la descubre
38:40
Capítulo 43
Paola Bracho se despierta y la enfermera la descubre
Thumbnail
38:34
Capítulo 49
Paulina visita a Paola y le dice que va a sacrificarse por ella