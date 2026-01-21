38:34 min La Usurpadora - Capítulo 49: Paulina visita a Paola y le dice que va a sacrificarse por ella 38:38 Capítulo 48 Paola engaña a Carlos Daniel y pide ver a Paulina, su hermana 39:04 Capítulo 47 Paola logra que Carlos Daniel vaya a verla al hospital y busca engañarlo 38:18 Capítulo 46 Carlitos visita a Paulina en la cárcel al conocer la verdad 38:34 Capítulo 49 Paulina visita a Paola y le dice que va a sacrificarse por ella

Capítulo 49 La Usurpadora: Paulina visita a Paola y le dice que va a sacrificarse por ella La usurpadora consigue un permiso para ver a su hermana en el hospital. Ahí le dice que la perdona por todo y que no permitirá que ella diga toda la verdad, para que pueda seguir en libertad.