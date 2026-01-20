Publicidad
Capítulo 48 La Usurpadora: Paola engaña a Carlos Daniel y pide ver a Paulina, su hermana
La Usurpadora - Capítulo 48:
Paola engaña a Carlos Daniel y pide ver a Paulina, su hermana
39:04
Capítulo 47
Paola logra que Carlos Daniel vaya a verla al hospital y busca engañarlo
38:18
Capítulo 46
Carlitos visita a Paulina en la cárcel al conocer la verdad
39:30
Capítulo 45
El licenciado le pide a Paulina retractarse de su declaración
38:38
Capítulo 48
Paola engaña a Carlos Daniel y pide ver a Paulina, su hermana
Capítulo 48 La Usurpadora: Paola engaña a Carlos Daniel y pide ver a Paulina, su hermana
Paola se encarga de que todo el mundo se entere de que ‘reaccionó’ y cuando su esposo la va a ver le dice que quiere disculparse con su gemela. No obstante, sus verdaderas intenciones son otras.
Por:
Alejandra Hurtado
|
20 de Enero, 2026
39:04
Capítulo 47
Paola logra que Carlos Daniel vaya a verla al hospital y busca engañarlo
38:18
Capítulo 46
Carlitos visita a Paulina en la cárcel al conocer la verdad
39:30
Capítulo 45
El licenciado le pide a Paulina retractarse de su declaración
38:23
Capítulo 44
Carlitos le revela toda la verdad a Carlos Daniel sobre Paulina
38:40
Capítulo 43
Paola Bracho se despierta y la enfermera la descubre
1:44:46
Capítulo 42
Carlos Daniel visita a Paulina en la cárcel para que ella diga la verdad
38:38
Capítulo 48
Paola engaña a Carlos Daniel y pide ver a Paulina, su hermana
La Usurpadora
Capítulo 47 La Usurpadora: Paola logra que Carlos Daniel vaya a verla al hospital y busca engañarlo
La Usurpadora
Capítulo 46 La Usurpadora: Carlitos visita a Paulina en la cárcel al conocer la verdad
La Usurpadora
Capítulo 45 La Usurpadora: El licenciado le pide a Paulina retractarse de su declaración
La Usurpadora
Capítulo 44 La Usurpadora: Carlitos le revela toda la verdad a Carlos Daniel sobre Paulina
La Usurpadora
Capítulo 43 La Usurpadora: Paola Bracho se despierta y la enfermera la descubre
La Usurpadora
Capítulo 42 La Usurpadora: Carlos Daniel visita a Paulina en la cárcel para que ella diga la verdad
