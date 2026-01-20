38:38 min La Usurpadora - Capítulo 48: Paola engaña a Carlos Daniel y pide ver a Paulina, su hermana 39:04 Capítulo 47 Paola logra que Carlos Daniel vaya a verla al hospital y busca engañarlo 38:18 Capítulo 46 Carlitos visita a Paulina en la cárcel al conocer la verdad 39:30 Capítulo 45 El licenciado le pide a Paulina retractarse de su declaración 38:38 Capítulo 48 Paola engaña a Carlos Daniel y pide ver a Paulina, su hermana

Capítulo 48 La Usurpadora: Paola engaña a Carlos Daniel y pide ver a Paulina, su hermana Paola se encarga de que todo el mundo se entere de que ‘reaccionó’ y cuando su esposo la va a ver le dice que quiere disculparse con su gemela. No obstante, sus verdaderas intenciones son otras.