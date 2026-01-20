Publicidad

Capítulo 48 de La Usurpadora, de Caracol, este 20 de enero de 2026- CaracolTV

Capítulo 48 de 'La Usurpadora' completo y gratis por Caracol. Paola le hace creer a Carlos Daniel, y a todo el mundo, que 'reaccionó' y pide ver a Paulina Martínez.

38:38 min
La Usurpadora - Capítulo 48: Paola engaña a Carlos Daniel y pide ver a Paulina, su hermana
38:38
Capítulo 48
Paola engaña a Carlos Daniel y pide ver a Paulina, su hermana

Capítulo 48 La Usurpadora: Paola engaña a Carlos Daniel y pide ver a Paulina, su hermana

Paola se encarga de que todo el mundo se entere de que ‘reaccionó’ y cuando su esposo la va a ver le dice que quiere disculparse con su gemela. No obstante, sus verdaderas intenciones son otras.

Por: Alejandra Hurtado
Capítulo 44 La Usurpadora: Carlitos le revela toda la verdad a Carlos Daniel sobre Paulina
38:23
Capítulo 44
Carlitos le revela toda la verdad a Carlos Daniel sobre Paulina
Capítulo 43 La Usurpadora: Paola Bracho se despierta y la enfermera la descubre
38:40
Capítulo 43
Paola Bracho se despierta y la enfermera la descubre
Capítulo 42 La Usurpadora
1:44:46
Capítulo 42
Carlos Daniel visita a Paulina en la cárcel para que ella diga la verdad
38:38
Capítulo 48
