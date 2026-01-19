39:04 min La Usurpadora - Capítulo 47: Paola logra que Carlos Daniel vaya a verla al hospital y busca engañarlo 38:18 Capítulo 46 Carlitos visita a Paulina en la cárcel al conocer la verdad 39:30 Capítulo 45 El licenciado le pide a Paulina retractarse de su declaración 38:23 Capítulo 44 Carlitos le revela toda la verdad a Carlos Daniel sobre Paulina 39:04 Capítulo 47 Paola logra que Carlos Daniel vaya a verla al hospital y busca engañarlo

Capítulo 47 La Usurpadora: Paola logra que Carlos Daniel vaya a verla al hospital y busca engañarlo Paola hace alianza con la enfermera para que su esposo la visite. Él accede a verla para sacar a Paulina de la cárcel, y ella hace una actuación magistral para hacerlo creer que lo puede ayudar.