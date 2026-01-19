Publicidad
Capítulo 47 de La Usurpadora hoy 19 de enero
Capítulo 47 de La Usurpadora completo. Paola se las ingenia para que Carlos Daniel la visite en el hospital y lo hace pensar que le puede ayudar a sacar a Paulina de la cárcel.
Capítulo 47 La Usurpadora: Paola logra que Carlos Daniel vaya a verla al hospital y busca engañarlo
La Usurpadora - Capítulo 47:
Paola logra que Carlos Daniel vaya a verla al hospital y busca engañarlo
38:18
Capítulo 46
Carlitos visita a Paulina en la cárcel al conocer la verdad
39:30
Capítulo 45
El licenciado le pide a Paulina retractarse de su declaración
38:23
Capítulo 44
Carlitos le revela toda la verdad a Carlos Daniel sobre Paulina
39:04
Capítulo 47
Paola logra que Carlos Daniel vaya a verla al hospital y busca engañarlo
Capítulo 47 La Usurpadora: Paola logra que Carlos Daniel vaya a verla al hospital y busca engañarlo
Paola hace alianza con la enfermera para que su esposo la visite. Él accede a verla para sacar a Paulina de la cárcel, y ella hace una actuación magistral para hacerlo creer que lo puede ayudar.
Por:
Alejandra Hurtado
|
19 de Enero, 2026
Facebook
Twitter
Whatsapp
La Usurpadora
Capítulo 46 La Usurpadora: Carlitos visita a Paulina en la cárcel al conocer la verdad
La Usurpadora
Capítulo 45 La Usurpadora: El licenciado le pide a Paulina retractarse de su declaración
La Usurpadora
Capítulo 44 La Usurpadora: Carlitos le revela toda la verdad a Carlos Daniel sobre Paulina
La Usurpadora
Capítulo 43 La Usurpadora: Paola Bracho se despierta y la enfermera la descubre
La Usurpadora
Capítulo 42 La Usurpadora: Carlos Daniel visita a Paulina en la cárcel para que ella diga la verdad
La Usurpadora
Capítulo 41 La Usurpadora: Carlos Daniel encuentra a Paola paralizada en el hospital, ¿la ayudará?
