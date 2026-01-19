Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Hilos de Vida
'La Reina del Flow 3'
En vivo Desafío Siglo XXI
Cambios en concierto de Yeison Jiménez en El Campín
Programación de Caracol

Capítulo 47 de La Usurpadora hoy 19 de enero- CaracolTV

Capítulo 47 de La Usurpadora completo. Paola se las ingenia para que Carlos Daniel la visite en el hospital y lo hace pensar que le puede ayudar a sacar a Paulina de la cárcel.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

39:04 min
Capítulo 47 La Usurpadora
La Usurpadora - Capítulo 47: Paola logra que Carlos Daniel vaya a verla al hospital y busca engañarlo
Carlitos visita a Paulina en la cárcel al conocer la verdad
38:18
Capítulo 46
Carlitos visita a Paulina en la cárcel al conocer la verdad
El licenciado le pide a Paulina retractarse de su declaración
39:30
Capítulo 45
El licenciado le pide a Paulina retractarse de su declaración
Capítulo 44 La Usurpadora: Carlitos le revela toda la verdad a Carlos Daniel sobre Paulina
38:23
Capítulo 44
Carlitos le revela toda la verdad a Carlos Daniel sobre Paulina
Capítulo 47 La Usurpadora
39:04
Capítulo 47
Paola logra que Carlos Daniel vaya a verla al hospital y busca engañarlo

Capítulo 47 La Usurpadora: Paola logra que Carlos Daniel vaya a verla al hospital y busca engañarlo

Paola hace alianza con la enfermera para que su esposo la visite. Él accede a verla para sacar a Paulina de la cárcel, y ella hace una actuación magistral para hacerlo creer que lo puede ayudar.

Por: Alejandra Hurtado
|
Carlitos visita a Paulina en la cárcel al conocer la verdad
38:18
Capítulo 46
Carlitos visita a Paulina en la cárcel al conocer la verdad
El licenciado le pide a Paulina retractarse de su declaración
39:30
Capítulo 45
El licenciado le pide a Paulina retractarse de su declaración
Capítulo 44 La Usurpadora: Carlitos le revela toda la verdad a Carlos Daniel sobre Paulina
38:23
Capítulo 44
Carlitos le revela toda la verdad a Carlos Daniel sobre Paulina
Capítulo 43 La Usurpadora: Paola Bracho se despierta y la enfermera la descubre
38:40
Capítulo 43
Paola Bracho se despierta y la enfermera la descubre
Capítulo 42 La Usurpadora
1:44:46
Capítulo 42
Carlos Daniel visita a Paulina en la cárcel para que ella diga la verdad
Capítulo 41 La Usurpadora
1:39:58
Capítulo 41
Carlos Daniel encuentra a Paola paralizada en el hospital, ¿la ayudará?
Capítulo 47 La Usurpadora
39:04
Capítulo 47
Paola logra que Carlos Daniel vaya a verla al hospital y busca engañarlo