Capítulo 46 La Usurpadora: 16 de enero - Caracol TV

Carlitos encuentra una revista, en donde está Paola Bracho y allí le pregunta a Carlos Daniel por su mamá. Cuando llegan a la casa, la abuela Piedad le cuenta toda la verdad y él pide ir a la cárcel.

38:18 min
Capítulo 46 La Usurpadora: Carlitos visita a Paulina en la cárcel al conocer la verdad

Carlitos encuentra una revista, en donde está Paola Bracho y allí le pregunta a Carlos Daniel por su mamá. Cuando llegan a la casa, la abuela Piedad le cuenta toda la verdad y él pide ir a la cárcel.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
