Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Más
Novelas
Humor
Juegos
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Novelas
Humor
Más
Entrada de búsqueda
Enviar búsqueda
En vivo
Noticias Caracol
Juegos
'La Reina del Flow 3'
En vivo Desafío Siglo XXI
Canción para Yeison Jiménez
Programación de Caracol
Capítulo 46 La Usurpadora: 16 de enero - Caracol TV
Carlitos encuentra una revista, en donde está Paola Bracho y allí le pregunta a Carlos Daniel por su mamá. Cuando llegan a la casa, la abuela Piedad le cuenta toda la verdad y él pide ir a la cárcel.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
close
Publicidad
Caracol TV
/
La Usurpadora
/
Capítulos
/
Capítulo 46 La Usurpadora: Carlitos visita a Paulina en la cárcel al conocer la verdad
38:18 min
La Usurpadora - Capítulo 46:
Carlitos visita a Paulina en la cárcel al conocer la verdad
39:30
Capítulo 45
El licenciado le pide a Paulina retractarse de su declaración
38:23
Capítulo 44
Carlitos le revela toda la verdad a Carlos Daniel sobre Paulina
38:40
Capítulo 43
Paola Bracho se despierta y la enfermera la descubre
38:18
Capítulo 46
Carlitos visita a Paulina en la cárcel al conocer la verdad
Capítulo 46 La Usurpadora: Carlitos visita a Paulina en la cárcel al conocer la verdad
Carlitos encuentra una revista, en donde está Paola Bracho y allí le pregunta a Carlos Daniel por su mamá. Cuando llegan a la casa, la abuela Piedad le cuenta toda la verdad y él pide ir a la cárcel.
Por:
Diana Carolina Vergel Perea
|
16 de Enero, 2026
Facebook
Twitter
Whatsapp
39:30
Capítulo 45
El licenciado le pide a Paulina retractarse de su declaración
38:23
Capítulo 44
Carlitos le revela toda la verdad a Carlos Daniel sobre Paulina
38:40
Capítulo 43
Paola Bracho se despierta y la enfermera la descubre
1:44:46
Capítulo 42
Carlos Daniel visita a Paulina en la cárcel para que ella diga la verdad
1:39:58
Capítulo 41
Carlos Daniel encuentra a Paola paralizada en el hospital, ¿la ayudará?
1:43:57
Capítulo 40
Carlos Daniel le pide matrimonio a Paulina luego de una confesión de amor
38:18
Capítulo 46
Carlitos visita a Paulina en la cárcel al conocer la verdad
La Usurpadora
Capítulo 45 La Usurpadora: El licenciado le pide a Paulina retractarse de su declaración
La Usurpadora
Capítulo 44 La Usurpadora: Carlitos le revela toda la verdad a Carlos Daniel sobre Paulina
La Usurpadora
Capítulo 43 La Usurpadora: Paola Bracho se despierta y la enfermera la descubre
La Usurpadora
Capítulo 42 La Usurpadora: Carlos Daniel visita a Paulina en la cárcel para que ella diga la verdad
La Usurpadora
Capítulo 41 La Usurpadora: Carlos Daniel encuentra a Paola paralizada en el hospital, ¿la ayudará?
La Usurpadora
Capítulo 40 La Usurpadora: Carlos Daniel le pide matrimonio a Paulina luego de una confesión de amor
CARGAR MÁS
Publicidad
Producciones
GRAN ESTRENO
La Reina del Flow
series
Yo Me Llamo
realities y concursos
La Venganza de Analía
series
Desafío Siglo XXI
realities y concursos
La Red
entretenimiento
The Suso's Show
entretenimiento
Sábados Felices
entretenimiento
Loquito Por Ti
series
Nuevo rico, nuevo pobre
telenovelas
Escupiré sobre sus tumbas
series
El cuerpo del deseo
telenovelas
Hicran
telenovelas
Karsu
telenovelas
Sureyya
telenovelas
Pedro el escamoso
series