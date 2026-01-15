Capítulo 45 La Usurpadora: El licenciado le pide a Paulina retractarse de su declaración

Capítulo 27 La Usurpadora: 17 de diciembre - Caracol TV - CaracolTV
Decidido a sacar a Paulina de la cárcel y demostrar su inocencia, Edmundo Serrano visita a Paulina y propone ser su defensa. Tras la conversación, la joven sospecha sobre las verdaderas intenciones de su ayuda.
