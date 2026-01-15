39:30 min La Usurpadora - Capítulo 45: El licenciado le pide a Paulina retractarse de su declaración 38:23 Capítulo 44 Carlitos le revela toda la verdad a Carlos Daniel sobre Paulina 38:40 Capítulo 43 Paola Bracho se despierta y la enfermera la descubre 1:44:46 Capítulo 42 Carlos Daniel visita a Paulina en la cárcel para que ella diga la verdad 39:30 Capítulo 45 El licenciado le pide a Paulina retractarse de su declaración

Capítulo 45 La Usurpadora: El licenciado le pide a Paulina retractarse de su declaración Decidido a sacar a Paulina de la cárcel y demostrar su inocencia, Edmundo Serrano visita a Paulina y propone ser su defensa. Tras la conversación, la joven sospecha sobre las verdaderas intenciones de su ayuda.