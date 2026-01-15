Publicidad

Capítulo 27 La Usurpadora: 17 de diciembre - Caracol TV - CaracolTV

Decidido a sacar a Paulina de la cárcel y demostrar su inocencia, Edmundo Serrano visita a Paulina y propone ser su defensa. Tras la conversación, la joven sospecha sobre las verdaderas intenciones de su ayuda.

39:30 min
El licenciado le pide a Paulina retractarse de su declaración
La Usurpadora - Capítulo 45: El licenciado le pide a Paulina retractarse de su declaración
Capítulo 44 La Usurpadora: Carlitos le revela toda la verdad a Carlos Daniel sobre Paulina
38:23
Capítulo 44
Carlitos le revela toda la verdad a Carlos Daniel sobre Paulina
Capítulo 43 La Usurpadora: Paola Bracho se despierta y la enfermera la descubre
38:40
Capítulo 43
Paola Bracho se despierta y la enfermera la descubre
Capítulo 42 La Usurpadora
1:44:46
Capítulo 42
Carlos Daniel visita a Paulina en la cárcel para que ella diga la verdad
El licenciado le pide a Paulina retractarse de su declaración
39:30
Capítulo 45
El licenciado le pide a Paulina retractarse de su declaración

Capítulo 45 La Usurpadora: El licenciado le pide a Paulina retractarse de su declaración

Decidido a sacar a Paulina de la cárcel y demostrar su inocencia, Edmundo Serrano visita a Paulina y propone ser su defensa. Tras la conversación, la joven sospecha sobre las verdaderas intenciones de su ayuda.

Por: Marianella Chavarro Castro
|
