Capítulo 37 La Usurpadora: 02 de enero - Caracol TV

Luego de un operativo, los oficiales logran capturar a quienes parecen ser los que secuestraron a Carlitos y extorsionaron a la familia. Sin embargo, el niño no testifica en contra de ellos.

Capítulo 37 La Usurpadora: atrapan a los sospechosos del secuestro de Carlitos, ¿habrá justicia?

Luego de un operativo, los oficiales logran capturar a quienes parecen ser los que secuestraron a Carlitos y extorsionaron a la familia. Sin embargo, el niño no testifica en contra de ellos.

Por: Caracol Televisión
Capítulo 36 La Usurpadora
1:46:21
Capítulo 36
Paulina encuentra a Carlitos, pero se entera de que él perdió la memoria
Capítulo 35 La Usurpadora
1:46:40
Capítulo 35
Paulina vuelve a infiltrarse como Paola para encontrar a Carlitos
Capítulo 34 La Usurpadora
1:46:05
Capítulo 34
Paulina se entera de que Carlitos está perdido y llama a Carlos Daniel
Capítulo 33 La Usurpadora
1:37:51
Capítulo 33
Carlos Daniel le hace creer a Paola que cayó en su mentira
Capítulo 32 La Usurpadora
1:32:12
Capítulo 32
la verdadera Paola regresa para recuperar su vida
Capítulo 31 La Usurpadora
41:00
Capítulo 31
Carlitos se escapa de la casa para buscar a Paulina
Capítulo 37 La Usurpadora
1:43:13
Capítulo 37
atrapan a los sospechosos del secuestro de Carlitos, ¿habrá justicia?