1:43:13 min La Usurpadora - Capítulo 37: atrapan a los sospechosos del secuestro de Carlitos, ¿habrá justicia? 1:46:21 Capítulo 36 Paulina encuentra a Carlitos, pero se entera de que él perdió la memoria 1:46:40 Capítulo 35 Paulina vuelve a infiltrarse como Paola para encontrar a Carlitos 1:46:05 Capítulo 34 Paulina se entera de que Carlitos está perdido y llama a Carlos Daniel 1:43:13 Capítulo 37 atrapan a los sospechosos del secuestro de Carlitos, ¿habrá justicia?

Capítulo 37 La Usurpadora: atrapan a los sospechosos del secuestro de Carlitos, ¿habrá justicia? Luego de un operativo, los oficiales logran capturar a quienes parecen ser los que secuestraron a Carlitos y extorsionaron a la familia. Sin embargo, el niño no testifica en contra de ellos.