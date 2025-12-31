1:46:21 min La Usurpadora - Capítulo 36: Paulina encuentra a Carlitos, pero se entera de que él perdió la memoria 1:46:40 Capítulo 35 Paulina vuelve a infiltrarse como Paola para encontrar a Carlitos 1:46:05 Capítulo 34 Paulina se entera de que Carlitos está perdido y llama a Carlos Daniel 1:37:51 Capítulo 33 Carlos Daniel le hace creer a Paola que cayó en su mentira 1:46:21 Capítulo 36 Paulina encuentra a Carlitos, pero se entera de que él perdió la memoria

Capítulo 36 La Usurpadora: Paulina encuentra a Carlitos, pero se entera de que él perdió la memoria Paulina le revela a Carlos Daniel que es la usurpadora para que le permita ayudar en la búsqueda. Luego, encuentra a Carlitos en la calle, pero el niño perdió la memoria y se niega a ir con ella.